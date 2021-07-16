16 Tem 2021 - 13:27- Eğitim G: 16 Tem 2021 - 13:29

Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı 335 Metre Derinliğe Daldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nca birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelinin 335 metre derinliğe dalış yaptığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı 335 Metre Derinliğe Daldı mask
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Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelince, atmosferik dalış sistemi ile 335 metreye dalış yapılarak "Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi ile Dalış" eğitimleri icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı, dalış eğitimine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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16 Tem 2021 - 13:27 - Eğitim

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