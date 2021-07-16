Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı 335 Metre Derinliğe Daldı

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelince, atmosferik dalış sistemi ile 335 metreye dalış yapılarak "Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi ile Dalış" eğitimleri icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı, dalış eğitimine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.