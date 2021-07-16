Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelince, atmosferik dalış sistemi ile 335 metreye dalış yapılarak "Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi ile Dalış" eğitimleri icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı, dalış eğitimine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
16 Tem 2021 - 13:27- Eğitim Güncelleme: 16 Tem 2021 - 13:29
Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı 335 Metre Derinliğe Daldı
Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nca birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelinin 335 metre derinliğe dalış yaptığını açıkladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.