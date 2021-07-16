Keçiören Milli Birlik İçin Tek Yürek Oldu

Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP eski Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat Kayayerli, gaziler ve gazi ve şehit aileleri katıldı.

“15 TEMMUZ RUHU HALA AYAKTADIR”

Anma programında katılımcılara hitaben konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Dosta karşı daha dost, düşmana karşı amansız bir şekilde ülkemizi, milletimizi korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Bugün 15 Temmuz, o hain gecenin 5’inci yıldayız. O günü, o geceyi bütün tazeliğiyle bugün gibi hatırlıyorum. O karanlık gece hepimizin yaşadığı bir gecedir. Hatırlayın o gecede bir ferdi olmaktan şeref duyduğum bu millet 7’den 70’e liderinin çağrısıyla meydanlara inmiş ve asker elbisesi içine girmiş teröristlerin devletin silahıyla devletin tankıyla, devletin uçağıyla, milletin verdiği vergilerle alınan silahları onlara doğrulttuğunda bu saldırılara tankın önüne, uçağın karşısına göğsünü siper etmiş ve alçaklara geçiş vermemiştir. Bayrak yere inmemiş, ezanlar dinmemiştir. Değerli kardeşlerim insanlar ölüm korkusu ölüm tehdidi varken bile bile neden meydanlara iner, imanla inançla olur bu. Eğer bağımsızlığa inanıyorsak, istiklale inanıyorsak, istikbale inanıyorsak sizin seçtiğiniz Başbakanı, Cumhurbaşkanını teröristlerin aşağıya indiremeyeceğine inanıyorsak, 7’den 70’e gözümüzü kırpmadan meydanlara ineriz. İşte 15 Temmuz kalkışmasını diğer darbe girişimlerinden ayıran gerçek budur. Alçak FETÖ terör örgütünün kanlı darbe kalkışması 15 Temmuz bunun en canlı örneğidir. Biz bir olunca, iri olunca, diri olunca hep birlikte Türkiye olunca bize hiç kimse bir şey yapamaz. Yedi düvel de gelse yapamaz, içerde ve dışarda işbirlikçileri olsa da bir şey yapamaz. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi. Bundan böyle de evlatlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Dosta karşı daha dost düşmana karşı amansız bir şekilde ülkemizi, milletimizi savunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu aziz milleti bu ve buna benzer alçakça girişimcilere maruz bırakmasın. Ama ülke için içerde ve dışarda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki, 15 Temmuz geride kalmıştır. Ancak 15 Temmuz ruhu hala ayaktadır ve ilelebet olmaya devam edecektir. O yüzden herkes aklını başına alsın çılgınlığın lüzumu yoktur. Çılgınlık yapmaya kalkanlar olursa bedelinin çok ağır olacağı da aşikârdır. Ben bu duygularla bir kez daha o gecede gözünü kırpmadan fedayı can eden PKK terörüne karşı, FETÖ terörüne karşı Çanakkale’de, istiklal harbinde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şehit yakınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler niyaz ediyorum.” diye konuştu.

“15 TEMMUZ BİR DESTANDIR”

Keçiören Belediye Başkanı Altınok ise 15 Temmuz kahramanlığının ileriki yıllarda daha net anlaşılacağını söyleyerek, “15 Temmuz bir destandır. Bir kahramanlık destanıdır. Tabii ki 15 Temmuz henüz anlaşılmış değil. Onu daha sonra anlayacağız. Ülkemiz bu tür şeyleri yaşayıp gördükçe fotoğrafı daha net göreceğiz. O da şudur, Atatürk’ün, ‘devletimiz kuşatılabilir, bayrağımız ele geçirilebilir, tüm kurumlar ele geçirilebilir. İşte o zaman muhtaç olduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ dediği gibi, milli mücadelede de İngiliz mandası, Amerikan mandasını kabul edelim dendiğinde nasıl ayağa kalktıysak ve milli mücadeleyi başlattıysak 15 Temmuz’da da o ruh yine şahlanarak ayağa kalkmıştır. Çünkü Türk milleti esareti kabul etmez. Bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum bütün gazilerimize hürmet borçluyuz. Gece çıkan, vatanımı ülkemi devletimi işgal ettirmem, vatanımı devletimi bir başkasına peşkeş çektirmem diyen bütün isimsiz kahramanlarımızı selamlıyorum. Şehitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Şehit ailelerimize sabır niyaz ediyorum. Gazilerimizi yürekten, gönülden selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çelenk ve karanfil bırakıldı. ​