16 Tem 2021 - 15:34- Dünya G: 16 Tem 2021 - 15:35

Rusya’nın Tomsk Bölgesinde Kaybolan Kayıp Rus Uçağı Bulundu, İşte Detaylar..

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Rusya’nın Tomsk bölgesinde kaybolan içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçak Sibirya bölgesinde bulundu.

16 Tem 2021 - 15:34 - Dünya

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