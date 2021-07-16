Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezervini Açıkladı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.