16 Tem 2021 - 16:35- Ekonomi G: 16 Tem 2021 - 16:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezervini Açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Temmuz itibarıyla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolara ulaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezervini Açıkladı mask
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.
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16 Tem 2021 - 16:35 - Ekonomi

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