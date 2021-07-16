Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezervini Açıkladı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.