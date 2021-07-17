17 Tem 2021 - 09:45- Belediyeler G: 17 Tem 2021 - 09:46

Yenimahalle’de Bayram Temizliği Başladı

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Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar ile toplam 270 cami ve mescitte Kurban Bayramı öncesi ibadet ve ziyaretler için bakım ve temizlik çalışması yapıyor.
Yenimahalle’de Bayram Temizliği Başladı mask
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Bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız veren belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini ve mezarlık ziyaretlerini hijyenik ve temiz şartlarda gerçekleştirmesi için titizlikle çalışıyor.

Camiler ve mezarlıklar bayrama hazır

Belediye ekipleri, camileri dezenfekte ederek, halıları süpürüp kuru temizlemesini yapıyor. Ayrıca camiler haşerelere karşı da ilaçlanıyor.

Yapılacak kabristan ziyaretleri için Susuz, Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik ve Ergazi mezarlıklarını temizleyen ekipler, yabani otların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yapıyor, mezarlıklar kuru otlardan ve çöplerden arındırılıyor.

“Tüm önlemler alındı”

Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve hijyenik şekilde geçirebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten Yaşar, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için, mezarlıkların temizlikleri yapıldı. Aynı zamanda bayram namazı için tüm camilerimizi de bayrama hazırladık. Kurban Bayramı'nın insanlığa, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
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17 Tem 2021 - 09:45 - Belediyeler

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