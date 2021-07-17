Yenimahalle’de Bayram temizliği başladı

Bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız veren belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini ve mezarlık ziyaretlerini hijyenik ve temiz şartlarda gerçekleştirmesi için titizlikle çalışıyor.
Camiler ve mezarlıklar bayrama hazır
Belediye ekipleri, camileri dezenfekte ederek, halıları süpürüp kuru temizlemesini yapıyor. Ayrıca camiler haşerelere karşı da ilaçlanıyor.
Yapılacak kabristan ziyaretleri için Susuz, Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik ve Ergazi mezarlıklarını temizleyen ekipler, yabani otların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yapıyor, mezarlıklar kuru otlardan ve çöplerden arındırılıyor.
“Tüm önlemler alındı”
Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve hijyenik şekilde geçirebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten Yaşar, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için, mezarlıkların temizlikleri yapıldı. Aynı zamanda bayram namazı için tüm camilerimizi de bayrama hazırladık. Kurban Bayramı'nın insanlığa, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.