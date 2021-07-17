Belçika'daki Sellerde Ölenlerin Sayısı Yükseldi! Milli Yas İlan Edildi

Belçika hükümetinin, sellerde yaşamını yitirenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
21 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.
Yerel basında, ölü sayısının 27'ye çıktığı belirtildi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise durumu, "ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket olabilecek sel baskınları" şeklinde tanımlarken resmi ölü sayısını 20, kayıp sayısını ise 19 olarak açıkladı.
SON DURUM
Ülkenin selden etkilenen doğu bölgesinin büyük bölümünde yağışlar dün itibarıyla durdu. Belli akarsular için sel ve taşkın riskleri sürerken belediyeler suyun çekildiği yerlerde ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.
Sellerden etkilenen 120 civarı belediye, evlerinde izole edilmiş birçok kişiye ulaşmakta hala zorluk çekiyor. Otoyolların çoğu trafiğe açılamadı, demir yollarının ise 30 Ağustos'a kadar kademeli olarak hizmete girmesi bekleniyor.
İçme sularının kullanılabilirliği hala birçok bölgede sorun olmaya devam ederken vinç ve kamyonlar kentleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.