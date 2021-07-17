17 Tem 2021 - 11:18- Dünya G: 17 Tem 2021 - 11:19

Özbekistan’da Koronavirüs Vakalarının Artması Üzerine İbadete COVID-19 Kısıtlaması

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Özbekistan'da son dönemde koronavirüs vakalarının artması üzerine camilerde bayram namazı ve cuma namazları kılınmayacağı bildirildi.
Özbekistan’da Koronavirüs Vakalarının Artması Üzerine İbadete COVID-19 Kısıtlaması mask
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Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulu fetvasıyla salgın nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazlarının kılınmaması kararlaştırıldı. Cuma namazının dışındaki cemaatle kılınacak namazların ise cami ve mescitlerin bahçe veya avlusunda açık havada kılınmasına izin verildi.

Bu arada Özbekistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 123 bin 255 doz aşının uygulanmasıyla uygulanan toplam aşı dozu 5 milyon 521 bine çıktı.
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17 Tem 2021 - 11:18 - Dünya

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