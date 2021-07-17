17 Tem 2021 - 14:03- Dünya G: 17 Tem 2021 - 14:04

Japonya'da "Ruby Roman" Türü Üzümün Salkımı 12 Bin 700 Dolar!

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Japonya'da "Ruby Roman" türü kızıl üzümün bir salkımı sezon açılışında 1,4 milyon yene (12 bin 700 dolar) alıcı buldu.

Japonya'da "Ruby Roman" Türü Üzümün Salkımı 12 Bin 700 Dolar! mask
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Şikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.

Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta "Ruby Roman" türü kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi. Bu fiyatla salkım üzüm 3. yılında yeni rekor elde etti.

Ming-ta, "Ruby Roman'ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde 1,4 milyon az bile." dedi.
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17 Tem 2021 - 14:03 - Dünya

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