Japonya'da "Ruby Roman" Türü Üzümün Salkımı 12 Bin 700 Dolar!

Şikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.
Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta "Ruby Roman" türü kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi. Bu fiyatla salkım üzüm 3. yılında yeni rekor elde etti.
Ming-ta, "Ruby Roman'ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde 1,4 milyon az bile." dedi.
Şikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.