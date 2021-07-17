17 Tem 2021 - 15:14- Dünya G: 17 Tem 2021 - 15:15

En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu? Lider belli oldu, Apple mı Xiaomi mi?

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Xiaomi, Apple’ı solladı! Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, satışlar bazında dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu? Lider belli oldu, Apple mı Xiaomi mi? mask
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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, satışlar bazında dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olduAraştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'e çıktı.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu. Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artırdı.
# apple mı xiaomi mi, En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu

17 Tem 2021 - 15:14 - Dünya

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