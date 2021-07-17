17 Tem 2021 - 16:18- Dünya G: 17 Tem 2021 - 16:19

Yunanistan Mikonos’ta Koronavirüs Alarmı Kısıtlamalar Getirildi

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Yunanistan, yeni koronavirüs enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle popüler tatil adası Mikonos'ta restoran ve barlarda müziği kısıtladı. Yunanistan, yeni koronavirüs enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle popüler tatil adası Mikonos'ta restoran ve barlarda müziği kısıtladı.

Yunanistan Mikonos’ta Koronavirüs Alarmı Kısıtlamalar Getirildi mask
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01.00 ile 06.00 saatleri arasında, zorunlu haller dışında hareket yasağı getirildi.

Her yaz bir milyondan fazla ziyaretçiyi çeken Yunanistan'ın popüler adası Mikonos'ta koronavirüs vakaları hızla yükselmeye başladı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, adada müzik yayınının yasaklandığını ve sokağa çıkma saatlerinin kısıtlandığını duyurdu.

İşe gidip gelenler ve sağlık nedenleriyle çıkmak zorunda olanlar hariç, 01.00 ve 06.00 saatleri arasında adada hareketliliğe izin verilmeyecek.

Kısıtlamaların 26 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklandı.

Yunanistan'da son haftalarda enfeksiyon sayısı artıyor.

Hükümet, sağlık çalışanlarının ve huzurevi personelinin aşılanmasını zorunlu kılmaya ve ülke genelinde restoran ve kulüplerde yalnızca aşılanan kişilerin alınmasına izin vermeye hazırlanıyor.
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17 Tem 2021 - 16:18 - Dünya

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