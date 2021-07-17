Yunanistan Mikonos’ta Koronavirüs Alarmı Kısıtlamalar Getirildi

01.00 ile 06.00 saatleri arasında, zorunlu haller dışında hareket yasağı getirildi.
Her yaz bir milyondan fazla ziyaretçiyi çeken Yunanistan'ın popüler adası Mikonos'ta koronavirüs vakaları hızla yükselmeye başladı.
Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, adada müzik yayınının yasaklandığını ve sokağa çıkma saatlerinin kısıtlandığını duyurdu.
İşe gidip gelenler ve sağlık nedenleriyle çıkmak zorunda olanlar hariç, 01.00 ve 06.00 saatleri arasında adada hareketliliğe izin verilmeyecek.
Kısıtlamaların 26 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklandı.
Yunanistan'da son haftalarda enfeksiyon sayısı artıyor.
Hükümet, sağlık çalışanlarının ve huzurevi personelinin aşılanmasını zorunlu kılmaya ve ülke genelinde restoran ve kulüplerde yalnızca aşılanan kişilerin alınmasına izin vermeye hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.