İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid COVID-19’a Yakalandı

İngiltere Sağlık Bkanı Sajid Javid, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah yaptığım test pozitif çıktı" yazdı.
Javid, çift doz aşısı olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.Eski Hazine Bakanı Javid, 26 Haziran'da Sağlık Bakanlığı'na getirilmişti. Selefi Matt Hancock, corona virüs kısıtlamalarını ihlal ettiği için istifa etmek zorunda kalmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.