İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid COVID-19’a Yakalandı

İngiltere Sağlık Bkanı Sajid Javid, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah yaptığım test pozitif çıktı" yazdı.

Javid, çift doz aşısı olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.Eski Hazine Bakanı Javid, 26 Haziran'da Sağlık Bakanlığı'na getirilmişti. Selefi Matt Hancock, corona virüs kısıtlamalarını ihlal ettiği için istifa etmek zorunda kalmıştı.