Almanya’da Sel Felaketinin Bilançosu Artıyor, İşte Detaylar...

Türk sivil toplum kuruluşları da afet bölgesine selde zarar görenlere yardım ediyor.

Almanya son 200 yılın en büyük sel felaketinde aldığı yaraları sarmaya çalışıyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bilgisini paylaştı. Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 163'e çıktı. Yaralı sayısı ise 746 oldu.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kayıp olduğu bildirilenlerden 700 kişiye telefonla ulaşıldı. Telefon operatörleri şebeke altyasındaki hasarları gidermeye başladı. Altenahr kasabasında içme suyu sorununun giderilmesinin ayları alabileceği belirtildi.

Öte yandan Bad Münstereifel sokakları suların çekilmesiyle enkaza dönerken yollarda derin yarıklar oluştu.