19 Tem 2021 - 15:47- Dünya G: 19 Tem 2021 - 15:48

Rusya, Yeni Bir Zirkon Hipersonik Füzeyi Test Etti

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Rus ordusu, yeni bir Zirkon hipersonik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.
Rusya, Yeni Bir Zirkon Hipersonik Füzeyi Test Etti mask
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Rusya Savunma Bakanlığı, füzenin Rusya'nın kuzeyindeki Beyaz Deniz'de bulunan bir Amiral Groshkov fırkateyninden fırlatıldığını söyledi. Bakanlık, füzenin Barents Denizi kıyısında 350 kilometreden daha uzaktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon füzesinin ses hızının dokuz katı hızda uçabileceğini ve bin kilometre menzile sahip olacağını duyurdu.

Daha önceki bir test lansmanı ekim ayında Putin'in doğum gününde gerçekleşmiş, Rusya lideri bunu ülke için “büyük bir olay” diye tanımlamıştı.
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19 Tem 2021 - 15:47 - Dünya

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