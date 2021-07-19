Rusya, Yeni Bir Zirkon Hipersonik Füzeyi Test Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, füzenin Rusya'nın kuzeyindeki Beyaz Deniz'de bulunan bir Amiral Groshkov fırkateyninden fırlatıldığını söyledi. Bakanlık, füzenin Barents Denizi kıyısında 350 kilometreden daha uzaktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon füzesinin ses hızının dokuz katı hızda uçabileceğini ve bin kilometre menzile sahip olacağını duyurdu.
Daha önceki bir test lansmanı ekim ayında Putin'in doğum gününde gerçekleşmiş, Rusya lideri bunu ülke için “büyük bir olay” diye tanımlamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.