Rusya, Yeni Bir Zirkon Hipersonik Füzeyi Test Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, füzenin Rusya'nın kuzeyindeki Beyaz Deniz'de bulunan bir Amiral Groshkov fırkateyninden fırlatıldığını söyledi. Bakanlık, füzenin Barents Denizi kıyısında 350 kilometreden daha uzaktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon füzesinin ses hızının dokuz katı hızda uçabileceğini ve bin kilometre menzile sahip olacağını duyurdu.

Daha önceki bir test lansmanı ekim ayında Putin'in doğum gününde gerçekleşmiş, Rusya lideri bunu ülke için “büyük bir olay” diye tanımlamıştı.