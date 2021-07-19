19 Tem 2021 - 15:56- Yaşam G: 19 Tem 2021 - 15:57

Yasaksız İlk Bayramda Araç Kiralama Yoğunluğu

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Türkiye pandemi dönemindeki ilk yasaksız bayrama hazırlanırken araç kiralama sektörü tarihi bir yoğunluk yaşıyor.
Yasaksız İlk Bayramda Araç Kiralama Yoğunluğu mask
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Araç kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle 2015 yılından beri faaliyet gösteren ve karşılaştırmalı çözümleriyle misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla kiralama fırsatı sunan Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, kiralama sektöründe bayram verilerini değerlendirdi.

Yolcu360 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi.

“Misafirlerimiz normalleşme döneminin etkisiyle uzun rotaları tercih ettiler ve bu eğilim, herkesin olduğu yerden çok daha uzaklara gitmek istediğini gösteriyor" diyen Umut Yıldırım, "İlk defa kiralama yapacak misafirlerimizin oranında da önemli bir artış var. Yolcu360 ekosisteminin sektöre en önemli katma değerlerinden biri de bu artış. Ekosistemimizdeki tüm araçların rezerve edilmiş olması da araç kiralamaya olan güvenin her geçen gün arttığının bir göstergesi” ifadelerini kullandı. 
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19 Tem 2021 - 15:56 - Yaşam

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