Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EuroControl) tarafından hazırlanan 9-15 Temmuz arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük bin 818 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1268 uçuşla 2. sırada yer alırken, 877 uçuşla Air France 3'üncülüğü elde etti.