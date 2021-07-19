19 Tem 2021 - 16:55- Dünya G: 19 Tem 2021 - 16:56

Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları (THY), EuroControl'un hazırladığı verilere göre geçen hafta düzenlenen günlük ortalama bin 268 uçuşla Avrupa'da en çok sefer icra eden ikinci havayolu oldu.
Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EuroControl) tarafından hazırlanan 9-15 Temmuz arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük bin 818 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1268 uçuşla 2. sırada yer alırken, 877 uçuşla Air France 3'üncülüğü elde etti.
# türk hava yolları, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, Eurocontrol, THY, uçuş trafiği raporu, uçuş trafiği

19 Tem 2021 - 16:55 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
COVID-19'a Karşı Üretilen Pfizer/BioNTech Aşısının İkinci Dozu Sonrası Görülen Yan Etkiler Neler? mask
COVID-19'a Karşı Üretilen Pfizer/BioNTech Aşısının İkinci Dozu Sonrası Görülen Yan Etkiler Neler?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “İki Devletli Çözümü Aramalıyız” mask
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “İki Devletli Çözümü Aramalıyız”
UNESCO, Büyük Bariyer Resifi’ni ‘Kırmızı Liste’ye Alacak mask
UNESCO, Büyük Bariyer Resifi’ni ‘Kırmızı Liste’ye Alacak
Katar, Hamad Uluslararası Havalimanı Güvenliği Türk Firmasında mask
Katar, Hamad Uluslararası Havalimanı Güvenliği Türk Firmasında
Japonya'da da Şiddetli Yağış Sel ve Heyelana Yol Açtı mask
Japonya'da da Şiddetli Yağış Sel ve Heyelana Yol Açtı
Uyuşturucu Tacirlerinin Oyunu Kömür Görünümlü Kokain. İşte Ayrıntılar... mask
Uyuşturucu Tacirlerinin Oyunu Kömür Görünümlü Kokain. İşte Ayrıntılar...
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status