COVID-19 Salgını Hindistan’da Ek Ölüm 4 Milyondan Fazla

Ek ölüm, daha önceki birkaç yıla kıyasla beklenen ölüm sayısının ne kadar fazla olduğu hesaplanarak ölçülüyor.

Bu ölümlerin tam olarak kaçına COVID-19'un neden olduğunu belirlemek zor olsa da, ek ölüm pandeminin genel etkisini ölçme yöntemlerinden biri. Hindistan'da şu ana dek resmen 414 bin kişinin COVID-19'dan öldüğü kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı gibi, Hindistan, pandemi sırasında ek ölüm tahmininin yapılmadığı birkaç büyük ekonomiden biri.