20 Tem 2021 - 14:01- Dünya G: 20 Tem 2021 - 16:55

COVID-19 Salgını Hindistan’da Ek Ölüm 4 Milyondan Fazla

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Yeni bir araştırmaya göre COVID-19 salgını Hindistan'da dört milyondan fazla ek ölüme yol açtı.
COVID-19 Salgını Hindistan’da Ek Ölüm 4 Milyondan Fazla mask
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Ek ölüm, daha önceki birkaç yıla kıyasla beklenen ölüm sayısının ne kadar fazla olduğu hesaplanarak ölçülüyor.

Bu ölümlerin tam olarak kaçına COVID-19'un neden olduğunu belirlemek zor olsa da, ek ölüm pandeminin genel etkisini ölçme yöntemlerinden biri. Hindistan'da şu ana dek resmen 414 bin kişinin COVID-19'dan öldüğü kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı gibi, Hindistan, pandemi sırasında ek ölüm tahmininin yapılmadığı birkaç büyük ekonomiden biri.
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20 Tem 2021 - 14:01 - Dünya

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