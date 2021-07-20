COVID-19 Salgını Hindistan’da Ek Ölüm 4 Milyondan Fazla

Ek ölüm, daha önceki birkaç yıla kıyasla beklenen ölüm sayısının ne kadar fazla olduğu hesaplanarak ölçülüyor.
Bu ölümlerin tam olarak kaçına COVID-19'un neden olduğunu belirlemek zor olsa da, ek ölüm pandeminin genel etkisini ölçme yöntemlerinden biri. Hindistan'da şu ana dek resmen 414 bin kişinin COVID-19'dan öldüğü kayıtlara geçti.
Hatırlanacağı gibi, Hindistan, pandemi sırasında ek ölüm tahmininin yapılmadığı birkaç büyük ekonomiden biri.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.