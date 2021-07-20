KKTC’de Toplu Açılışlar Törenle Yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Törende Konuşma Yaptı

Lefkoşa'daki törenlerde Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki müze gemi, Kuzey Çevre Yolu, Veri Merkezi ve Bilal Ağa Mescidi ile çay bahçesinin kurdele kesimleriyle açılışları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Lefkoşa'da düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edeceklerini ve bunu yaparken de güzel Ada'nın yarınlarını da düşüneceklerini söyledi.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinlediklerini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyorlar. Somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanlarının hazır bulunduğu açılışların yapılacağı noktalara video konferansla canlı bağlantılar yapıldı.

İlk olarak Milli Savunma Bakanı Hilmi Akar'ın mevkidaşı ile hazır bulunduğu Yavuz Çıkarma Plajı'na yapılan bağlantıda, Barış ve Özgürlük Anıtı'nın ve 1975 Barış Harekatında kullanılan çıkarma gemisinin müze gemi olarak açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1974 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığının görülmesi açısından bu müze geminin gençler tarafından gezilmesini istedi.

Daha sonra Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışı yapıldı. 20 km uzunluğunda çevre yolu toplamda, 25 dakika olan süreyi 9 dakikaya indirecek yolun, 322 km uzunluğundaki köy yolları projesi devam ettiği kaydedilerek, başkent Lefkoşa'nın trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı bildirildi.

Dijital Ofis Başkanı Ali Taha Koç'un mevkidaşıyla hazır bulunduğu KKTC Veri Merkezi'nin de açılışı gerçekleştirildi. Elektronik devlet projesinin önemli ayağını oluşturacak Veri Merkezi'nin, KKTC'nin dijital altyapısını güçlendireceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2012'de KKTC Elektronik Devlet projesini başlatmıştık. Dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi ve erişim yöntemlerinin artırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Son bağlantı ise restorasyon çalışmaları sona eren Bilal Ağa Mescidi ve çay bahçesi için yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mevkidaşıyla hazır bulunduğu bağlantıda, Bilal Ağa Mescidi ibadete açıldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne emanete sahip çıkma noktasında gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür etti.

Toplu açılışlar sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günün anısına TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim etti.