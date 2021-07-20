Mali'nin Cumhurbaşkanı Assimi Goita’ya Camide Bıçaklı Saldırı!

Kurban Bayramı nedeniyle Mali’nin başkenti Bamako’da camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita’ya iki silahlı kişiden biri bıçakla saldırdı.
Ulu Cami'nin Müdürü Latus Toure, bir saldırganın cumhurbaşkanına doğru atıldığını ancak başka birini yaraladığını söyledi. Diyanet İşleri Bakanı Mamadou Kone de bir adamın Cumhurbaşkanı Goita’yı bıçakla öldürmeye çalıştığını ancak yakalandığını söyledi. Goita olay yerinden uzaklaştırılırken yaralanıp yaralanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.