Mali'nin Cumhurbaşkanı Assimi Goita’ya Camide Bıçaklı Saldırı!

Kurban Bayramı nedeniyle Mali’nin başkenti Bamako’da camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita’ya iki silahlı kişiden biri bıçakla saldırdı.

Ulu Cami'nin Müdürü Latus Toure, bir saldırganın cumhurbaşkanına doğru atıldığını ancak başka birini yaraladığını söyledi. Diyanet İşleri Bakanı Mamadou Kone de bir adamın Cumhurbaşkanı Goita’yı bıçakla öldürmeye çalıştığını ancak yakalandığını söyledi. Goita olay yerinden uzaklaştırılırken yaralanıp yaralanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.