20 Tem 2021 - 16:13- Dünya G: 20 Tem 2021 - 16:14

Türk Mühendis, CERN’de Karanlık Maddenin İzini Sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Doç. Dr. İlker Özşahin, CERN’de yürütülen altı deneyden biri olan Compact Muon Selenoid (CMS) ekibinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor.
Türk Mühendis, CERN’de Karanlık Maddenin İzini Sürüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de proton-proton çarpışmaları sonucu ortaya çıkan parçacıkların izlerini ve enerjilerini ölçen altı deneyden biri olan Compact Muon Selenoid (CMS) üzerine çalışmalar yürüten ekipte ülkemizi başarıyla temsil ediyor. 

Doç. Dr. İlker Özşahin, bazı fizik olaylarının iyi algılanabilmesini sağlayan ve genel amaçlı bir dedektör olan CMS (Compact Muon Solenoid) grubunda karanlık madde, karanlık enerji, ekstra boyutlar gibi konuları incelemek için tasarlanan CMS dedektörünün geliştirilmesinde yer alıyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısının 4 büyük dedektörden biri olan CMS, binlerce elektronik devreye sahip karmaşık parçadan oluşuyor.  

CMS’nin, 15 m yükseklikte, 22 m boyunda, toplam 12.500 ton ağırlığa sahip bir düzenek olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlker Özşahin, “Dedektör, en iç bölgesinde 3.85 Tesla kadar manyetik bir alan şiddetine sahip güçlü bir süper iletken mıknatıs ile özellikle yeni fizik kanunlarına ait sinyalleri keşfetmek üzere (Higgs bozonu, süpersimetri, vs.) dizayn edildi” diyor. 

Doç. Dr. İlker Özşahin, 2022’de gerçekleşecek olan çarpışma için güncelleme çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor

CMS dedektörünün alt detektörlerinden biri olan İleri Hadronik (Hadronic Forward, HF) kalorimetre detektörünün 2022'de gerçekleşecek olan çarpışma için güncelleme çalışmalarında yer alan Doç. Dr. Özşahin, bu çalışmaların yanı sıra, veri toplama ve veri analizi çalışmalarında da görev alıyor. Başarılı genç fizikçi, özellikle dedektör kontrol ve güvenlik sisteminde, dedektörün bir sonraki çarpışmaya hazırlanması, test edilmesi ve kalibrasyonu açısından önemli bir rol üstleniyor.

# Compact Muon Selenoid, CMS, CERN, Türk mühendis, Karanlık Maddenin İzi, CERN’de Karanlık Madde, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, proton-proton çarpışmaları

20 Tem 2021 - 16:13 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva Eyaletinde Şiddetli Yağış: 4 Ölü mask
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva Eyaletinde Şiddetli Yağış: 4 Ölü
Yunanistan Boeotia Kentinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem! mask
Yunanistan Boeotia Kentinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem!
Milyarder İşadamı Jeff Bezos Uzaya Tarihi Yolculuğu Gerçekleştirecek mask
Milyarder İşadamı Jeff Bezos Uzaya Tarihi Yolculuğu Gerçekleştirecek
Bağdat’taki Halk Pazarındaki Saldırıyı DEAŞ Üstlendi mask
Bağdat’taki Halk Pazarındaki Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu mask
Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu
Yunanistan Mikonos’ta Aşı Olmayana Eğlence Yasak! İşte Avrupada Son Durum mask
Yunanistan Mikonos’ta Aşı Olmayana Eğlence Yasak! İşte Avrupada Son Durum
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status