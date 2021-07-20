20 Tem 2021 - 16:15- Dünya G: 20 Tem 2021 - 16:16

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, İstifa Etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika haberine göre Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, istifa etti.

20 Tem 2021 - 16:15 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Peru'da Yapılan Devlet Başkanlığı 2.Tur Seçimini Pedro Castillo Kazandı mask
Peru'da Yapılan Devlet Başkanlığı 2.Tur Seçimini Pedro Castillo Kazandı
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva Eyaletinde Şiddetli Yağış: 4 Ölü mask
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva Eyaletinde Şiddetli Yağış: 4 Ölü
Yunanistan Boeotia Kentinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem! mask
Yunanistan Boeotia Kentinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem!
Milyarder İşadamı Jeff Bezos Uzaya Tarihi Yolculuğu Gerçekleştirecek mask
Milyarder İşadamı Jeff Bezos Uzaya Tarihi Yolculuğu Gerçekleştirecek
Bağdat’taki Halk Pazarındaki Saldırıyı DEAŞ Üstlendi mask
Bağdat’taki Halk Pazarındaki Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu mask
Türk Hava Yolları Avrupa’da Sefer Yapan İkinci Havayolu Oldu
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status