İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaşmasından sonra Kilis'e geçti. Kilis Köprüdere Polis Uygulama Noktası'nda polislerin bayramlarını tebrik etti.
20 Tem 2021 - 16:19- Yaşam Güncelleme: 20 Tem 2021 - 16:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis’te Uygulama Noktasında Polislerle Bayramlaştı
Üs bölgelerinde askerlerle görüşerek bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'te de polis noktasında görevli polislerin bayramlarını tebrik etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.