20 Tem 2021 - 16:19- Yaşam G: 20 Tem 2021 - 16:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis’te Uygulama Noktasında Polislerle Bayramlaştı

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Üs bölgelerinde askerlerle görüşerek bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'te de polis noktasında görevli polislerin bayramlarını tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis’te Uygulama Noktasında Polislerle Bayramlaştı mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaşmasından sonra Kilis'e geçti. Kilis Köprüdere Polis Uygulama Noktası'nda polislerin bayramlarını tebrik etti.
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20 Tem 2021 - 16:19 - Yaşam

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