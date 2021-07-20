Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Uzaya Gidip Döndüler!

Ünlü milyarderler art arda uzaya seyahat ediyorlar. İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson da yaklaşık 10 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirmişti.
11 DAKİKA SÜRDÜ
New Shepard ismi verilen uzay aracındaki tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti. Uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül, 106 kilometre yükseliğe kadar çıktı ve 11 dakika süren seyahat başarılı bir şekilde yeryüzüne inişle sonuçlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.