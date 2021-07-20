Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Uzaya Gidip Döndüler!

Ünlü milyarderler art arda uzaya seyahat ediyorlar. İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson da yaklaşık 10 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirmişti.

11 DAKİKA SÜRDÜ

New Shepard ismi verilen uzay aracındaki tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti. Uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül, 106 kilometre yükseliğe kadar çıktı ve 11 dakika süren seyahat başarılı bir şekilde yeryüzüne inişle sonuçlandı.