Sağlık Bakanlığı’ndan Kurban Eti Uyarısı, Günlük Beslenmede 5 Temel Besini Unutmayın

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir" dedi.

GÜNLÜK BESLENMEDE 5 TEMEL BESİNİ UNUTMAYIN

Bakanlık ayrıca, Kurban Bayramı’nda fazla miktarda et yemenin sağlığa zarar vereceği belirtilerek, "Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar; sebze; et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar; meyve; süt ve süt ürünleri olmak üzere beş temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin" uyarısına bulundu.