21 Tem 2021 - 18:00- Dünya G: 21 Tem 2021 - 18:01

Türkiye’den Gürcistan Ordusu’na Araç Desteği

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığı'na teknik servis araçları hibe etti.
Türkiye’den Gürcistan Ordusu’na Araç Desteği mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent Tiflis'e yakın Orkhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen teknik servis aracının teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen teknik servis araçları, Gürcistan Savunma Bakanı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Tiflis Büyükelçimizin katıldığı törenle teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
# Gürcistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Mali İşbirliği, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği, Gürcistan Ordusu’na Araç Desteği

21 Tem 2021 - 18:00 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2032 Olimpiyat Oyunları Avustralya Brisbane’da Yapılacak mask
2032 Olimpiyat Oyunları Avustralya Brisbane’da Yapılacak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden ‘Bylock’ Kararı, Türkiye 12 Bin Euro Tazminat Ödeyecek mask
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden ‘Bylock’ Kararı, Türkiye 12 Bin Euro Tazminat Ödeyecek
Tunus’ta Vaka ve Vefat Sayıların Artması Sonucu Sağlık Bakanı Görevden Alındı mask
Tunus’ta Vaka ve Vefat Sayıların Artması Sonucu Sağlık Bakanı Görevden Alındı
Prens Harry Anılarını Kaleme Alıyor, Prens Harry Kitap Yazacak mask
Prens Harry Anılarını Kaleme Alıyor, Prens Harry Kitap Yazacak
Fransa’da Müze ve Sinemalara Giriş İçin ‘Aşı kartı’ Zorunluluğu Başladı mask
Fransa’da Müze ve Sinemalara Giriş İçin ‘Aşı kartı’ Zorunluluğu Başladı
Pakistan, TikTok’a Erişimi Yine Engelledi, TikTok Yasaklanabilir Mi? mask
Pakistan, TikTok’a Erişimi Yine Engelledi, TikTok Yasaklanabilir Mi?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status