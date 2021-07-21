Başkent Tiflis'e yakın Orkhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen teknik servis aracının teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen teknik servis araçları, Gürcistan Savunma Bakanı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Tiflis Büyükelçimizin katıldığı törenle teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
21 Tem 2021 - 18:00- Dünya Güncelleme: 21 Tem 2021 - 18:01
Türkiye’den Gürcistan Ordusu’na Araç Desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığı'na teknik servis araçları hibe etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.