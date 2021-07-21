Türkiye’den Gürcistan Ordusu’na Araç Desteği

Başkent Tiflis'e yakın Orkhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen teknik servis aracının teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen teknik servis araçları, Gürcistan Savunma Bakanı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Tiflis Büyükelçimizin katıldığı törenle teslim edildi" ifadelerine yer verildi.