İGF’nin temasları sonuç verdi: İnternet Yasası Ekim’de Meclis’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, merakla beklenen İnternet Yasası ile ilgili çalışmaların Ekim ayından itibaren TBMM gündeminde görüşüleceğini ve bu konuda yapılan çalışmaların sonuç vereceğini söyledi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF)'nun geçtiğimiz haftaki Ankara temasları sonuç verdi. KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin "Medya ve sosyal medyada yer alan yalan haberlerle ilgili ciddi cezai müeyyide öngören bir yasa çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"MECLİSİ'MİZ SOSYAL MEDYA İLE ALAKALI BİR YASA GEÇİRDİ"

"Büyük Millet Meclisi'miz sosyal medya ile alakalı bir yasa geçirdi. Fakat bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var.

"EKİM AYINDAN İTİBAREN BUNUNLA İLGİLİ DE MECLİS'TE BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK"

Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor, ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık. Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis'te bir çalışma yürütülecek.

"BİZDEKİ MUHALEFET PARTİSİ BU YALAN TERÖRÜNÜ SİYASETİNİN TEK MALZEMESİ YAPMIŞ DURUMDA"

Fakat sorun bizim açımızdan çok daha can yakıcı. Çünkü bizdeki muhalefet partisi bu yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Dolayısıyla bizdeki durum çok daha ciddi ve demokrasimiz adına çok daha büyük bir tehdit. Daha fazla katlanamayız. Çünkü bu da bir terör. Onun için üzerine gitmemiz lazım."