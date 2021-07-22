Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan ‘Pegasus’ Casus Yazılımı Teyakkuzu

Dünya, İsrail merkezli casus yazılım Pegasus'u konuşmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde, bazı dünya liderleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da casus yazılım programı ile hedef alınmak istediğini bildirmişti.
Kısa sürede ülke gündeminin bir nemaları konusu haline gelen bu iddia sonrası Fransa'dan flaş bir adım geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pegasus casus yazılımını tartışmak için Ulusal Güvenlik Toplantısı düzenledi.
Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Macron'un Perşembe sabahı ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı. France Inter radyosuna verdiği demeçte Attal şu ifadeleri kullandı'Başkan bu konuyu yakından takip ediyor ve çok ciddiye alıyor' İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus, çok gelişmiş bir casus yazılım ve hedef alınan kişinin telefonuna sızmak için kullanılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.