22 Tem 2021 - 14:40- Teknoloji G: 22 Tem 2021 - 14:41

Tesla’nın Fare Sorunu, Tesla Araçlarının Bazı Kısımlarını Fareler Yiyor

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Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın araçlarının bazı kısımlarını farelerin yediği ortaya çıktı.
Tesla’nın Fare Sorunu, Tesla Araçlarının Bazı Kısımlarını Fareler Yiyor mask
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Ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla, bugünlerde ilginç bir sorunla karşı karşıya.

Ürettiği lüks elektrikli modellerle satış rekorları kıran Tesla’nın araçlarını fareler yemeye başladı.

ABD’de yaşayan birçok kullanıcı tarafından rapor edilen durumda, özellikle park halindeki araçların tamponlarında, yalıtım malzemelerinde ve kablolarında fare izlerine rastlandığı aktarıldı.

HASARIN BEDELİ 5 BİN DOLAR

Konuyla ilgili New York Post’a konuşan 41 yaşındaki doktor Sarah Williams, Tesla 2018 Model 3'ünü şirketin Paramus, NJ'deki yetkili servisine götürdüğünde endişe verici bir olayla karşılaştığını belirtti.

Williams, klima sorunu nedeniyle yetkili servise gittiği sırada torpido gözünden cansız farenin çıktığını söyledi.

Tesla’nın yalıtım kablolarının soyadan yapılması nedeniyle farelerin dikkatini çektiği ortaya çıkarken, Williams’ın 5 bin dolar servis ücretiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

TESLA HASARI KARŞILAMIYOR

Bu durumun ardından Tesla’nın servis danışmanı Jose Solis, Sarah Williams’a gönderdiği epostayı New York Post ile paylaşırken, “Çoğu otomobil üreticisi, daha ucuz ve çevre için daha iyi olduğu için yeni araçlarındaki tel yalıtımlarında soya yağı kullanıyor" dedi.

Solis, ortaya çıkan masrafı Tesla’nın karşılamayacağını belirtirken, "Bu malzemenin kullanımı tasarımda veya kullanımda bir 'kusur' olarak kabul edilmeyecektir. Tesla'nın kontrolü dışında çok fazla faktör olduğunu düşünürsek, bunu bir garanti veya onarım kapsamına alamayız" diye konuştu.

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22 Tem 2021 - 14:40 - Teknoloji

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