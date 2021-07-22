22 Tem 2021 - 15:40- Yaşam G: 22 Tem 2021 - 15:41

Gitar virtüözü Eric Clapton’dan ‘Zorunlu Aşı’ Mesajı

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Gitar virtüözü Eric Clapton, Koronavirüs’e karşı aşı belgesini zorunlu kılan mekânlarda sahne almayacağını söyledi.
Gitar virtüözü Eric Clapton’dan ‘Zorunlu Aşı’ Mesajı mask
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Britanya Başbakanı Boris Johnson, 19 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme sürecinde gece kulüplerinin ziyaretçilerden Covid aşı belgesi istemesi gerektiğini söylemişti.

Boris Johnson’ın sözlerinden sonra aşı karşıtı olduğu bilinen yapımcı Robin Monotti Graziadei’nin Telegram hesabı üzerinden açıklaması yayımlanan sanatçı Eric Clapton, “İzleyicilerin ayrımcılıkla alınacağı hiçbir yerde sahne almayacağımı belirtmek isterim. Herkesin içeri girmesine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı sürece gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum” dedi.

Clapton, pandemi süreci boyunca kısıtlama ve aşı karşıtı açıklamalar ve şarkılar paylaşıyordu.

Clapton’ın menajeri, açıklamayla ilgili yorum yapmayı reddetti.
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22 Tem 2021 - 15:40 - Yaşam

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