Gitar virtüözü Eric Clapton’dan ‘Zorunlu Aşı’ Mesajı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 19 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme sürecinde gece kulüplerinin ziyaretçilerden Covid aşı belgesi istemesi gerektiğini söylemişti.
Boris Johnson’ın sözlerinden sonra aşı karşıtı olduğu bilinen yapımcı Robin Monotti Graziadei’nin Telegram hesabı üzerinden açıklaması yayımlanan sanatçı Eric Clapton, “İzleyicilerin ayrımcılıkla alınacağı hiçbir yerde sahne almayacağımı belirtmek isterim. Herkesin içeri girmesine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı sürece gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum” dedi.
Clapton, pandemi süreci boyunca kısıtlama ve aşı karşıtı açıklamalar ve şarkılar paylaşıyordu.
Clapton’ın menajeri, açıklamayla ilgili yorum yapmayı reddetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.