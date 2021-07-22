22 Tem 2021 - 17:42- Teknoloji G: 22 Tem 2021 - 17:43

Clubhouse Davetiyeyi Kaldırdı, Mayıs'ta Android Sürümü Yayınlanmıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

2020 yılının mart ayında geliştirilerek büyük ilgi gören sosyal medya uygulaması Clubhouse, uygulamaya girişteki davetiye şartını kaldırdığını açıkladı.
Clubhouse Davetiyeyi Kaldırdı, Mayıs'ta Android Sürümü Yayınlanmıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Corona virüs pandemisinde kullanıcılara sunularak karantina sürecinde büyük beğeni toplayan ve kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti.

2020 yılının Mart ayında kullanıma sunularak davetiye usulüyle giriş yapılabilen sosyal medya uygulaması Clubhouse, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.

Clubhouse’dan gelen açıklamada, programa giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı bildirildi.

MAYIS'TA ANDROİD SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTI

İlk olarak IOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Clubhouse, geçtiğimiz Mayıs ayında Andorid işletim sistemini kullananları için yeni bir sürüm yayınlamıştı.
# Android Sürümü, Clubhouse davetiye, Clubhouse, ios, Andorid işletim sistemi

22 Tem 2021 - 17:42 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu? Lider belli oldu, Apple mı Xiaomi mi? mask
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu? Lider belli oldu, Apple mı Xiaomi mi?
Hindistan’da WhatsApp’tan 2 Milyon Kullanıcıya Engel! mask
Hindistan’da WhatsApp’tan 2 Milyon Kullanıcıya Engel!
Siber Suçlular Yeni Kurbanlar Peşinde, Siber Suçlara Karşı 6 Önlem mask
Siber Suçlular Yeni Kurbanlar Peşinde, Siber Suçlara Karşı 6 Önlem
Twitter CEO’sundan Kritik Bitcoin Hamlesi, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey: Odak Noktası Bitcoin Olacak mask
Twitter CEO’sundan Kritik Bitcoin Hamlesi, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey: Odak Noktası Bitcoin Olacak
ROKETSAN Tarafından Milli İmkanlarla Uçak Bombalarının Etkinliği Artırıldı mask
ROKETSAN Tarafından Milli İmkanlarla Uçak Bombalarının Etkinliği Artırıldı
Twitter'a Tepkiler Büyüyor, Twitter’dan ‘Sahte Hesap’ İtirafı! mask
Twitter'a Tepkiler Büyüyor, Twitter’dan ‘Sahte Hesap’ İtirafı!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status