Clubhouse Davetiyeyi Kaldırdı, Mayıs'ta Android Sürümü Yayınlanmıştı

Corona virüs pandemisinde kullanıcılara sunularak karantina sürecinde büyük beğeni toplayan ve kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti.
2020 yılının Mart ayında kullanıma sunularak davetiye usulüyle giriş yapılabilen sosyal medya uygulaması Clubhouse, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.
Clubhouse’dan gelen açıklamada, programa giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı bildirildi.
MAYIS'TA ANDROİD SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTI
İlk olarak IOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Clubhouse, geçtiğimiz Mayıs ayında Andorid işletim sistemini kullananları için yeni bir sürüm yayınlamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.