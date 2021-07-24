Vahşi Batı’nın katilini öldüren silah rekor fiyata satışta

Vahşi Batı'nın ünlü haydutlarından Billy the Kid'i öldüren silahın önümüzdeki ay müzayedeye çıkacağı açıklandı. Bonhams müzayede evinin "erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi" olarak nitelendirdiği Şerif Pat Garrett'in altıpatlar tabancasının müzayedede 2 milyon ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
ABD tarihindeki en ikonik kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid lakaplı Henry McCarty’nin hapishaneden kaçtıktan sonra Şerif Pat Garret tarafından bir çiftlikte vurulduğu silahın Bonhams müzayede evinde satışla çıkarılacağı belirtildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.