Vahşi Batı’nın katilini öldüren silah rekor fiyata satışta

Vahşi Batı'nın ünlü haydutlarından Billy the Kid'i öldüren silahın önümüzdeki ay müzayedeye çıkacağı açıklandı. Bonhams müzayede evinin "erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi" olarak nitelendirdiği Şerif Pat Garrett'in altıpatlar tabancasının müzayedede 2 milyon ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

ABD tarihindeki en ikonik kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid lakaplı Henry McCarty’nin hapishaneden kaçtıktan sonra Şerif Pat Garret tarafından bir çiftlikte vurulduğu silahın Bonhams müzayede evinde satışla çıkarılacağı belirtildi.