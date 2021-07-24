24 Tem 2021 - 13:13- Spor G: 24 Tem 2021 - 13:14

Milli Okçularımız Tokyo Olimpiyatları'nda Dördüncü Oldular

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Ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk dalında temsil eden Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, Olimpiyat 4’ncüsü oldu.

24 Tem 2021 - 13:13 - Spor

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