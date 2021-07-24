24 Tem 2021 - 13:13- Spor

Milli Okçularımız Tokyo Olimpiyatları'nda Dördüncü Oldular

Ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk dalında temsil eden Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, Olimpiyat 4’ncüsü oldu.