24 Tem 2021 - 13:16- Spor G: 24 Tem 2021 - 13:17

İsrailli Rakibiyle Eşleşmemek İçin Tokyo 2020’den Çekildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi.
İsrailli Rakibiyle Eşleşmemek İçin Tokyo 2020’den Çekildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.
# İsrailli Rakibiyle Eşleşmemek geri çekildi, İsrailli Rakibiyle Eşleşmemek olimpiyatlardan çekildi, israil, Cezayirli judocu Fethi Nourine, Cezayirli judocu Fethi Nourine geri çekildi, Cezayirli judocu Fethi Nourine Tokyo 2020'den çekildi

24 Tem 2021 - 13:16 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tokyo Olimpiyatları’nda Milli Okçularımızın Rakibi Rusya mask
Tokyo Olimpiyatları’nda Milli Okçularımızın Rakibi Rusya
2020 Tokyo Olimpiyatları Gün Sayıyor, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Ne zaman Başlıyor? mask
2020 Tokyo Olimpiyatları Gün Sayıyor, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Ne zaman Başlıyor?
FIFA’dan Futbolda Önemli Kural Değişikliği İddialarına Açıklama mask
FIFA’dan Futbolda Önemli Kural Değişikliği İddialarına Açıklama
Mesut Özil’in heykeli Türkiye’ye geldi mask
Mesut Özil’in heykeli Türkiye’ye geldi
53 yıl sonra gelen mutluluk! Avrupa’nın en büyüğü İtalya mask
53 yıl sonra gelen mutluluk! Avrupa’nın en büyüğü İtalya
EURO 2020 final maçı ne zaman ? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? mask
EURO 2020 final maçı ne zaman ? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status