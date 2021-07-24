Tatil Cenneti Maldivleri bekleyen büyük tehlike

Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında bulunan bu ülke özellikle romantik çiftlerin balayı tatili rotası olarak da biliniyor. Dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan Maldivler, küresel ısınmaya bağlı nedenlerden ötürü yakın gelecekte sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Maldivler ya da resmi adıyla Maldiv Cumhuriyeti, kuşkusuz dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bu güzelliğini eşsiz plajları ve denizine borçlu. 300.000 kişilik bir nüfusa sahip olan Maldivlerin resmi para birimi Rufiyaa.

Ana geliri turizm ve balıkçılık olan Maldiv Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri ise Male'dir. Bunun dışında ülke genelinde büyük yerleşimlere rastlamak pek de mümkün değil.

300 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan adanın 644 kilometre sahil şeridi bulunmakta. Bu uzunluğu elbette sahip olduğu irili ufaklı yüzlerce adaya borçlu.

Bu cennet adaları yakın zamanda onların sorumlusu olmadığı küresel bir sorun nedeniyle yok olabilir.

Kutuplardaki buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki artış bu hızla devam ederse yakın bir gelecekte Maldiv Cumhuriyeti'ne ait adaların büyük bir bölümü sular altında kalacak. Uzmanların bu uyarıları son dönemde daha yüksek bir sesle tekrar edilmeye başlandı bile.