24 Tem 2021 - 15:34- Dünya G: 24 Tem 2021 - 15:35

Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’nde Uçak Kazası, İşte Detaylar...

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Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ndeki Habarovsk kenti yakınlarında tek motorlu bir uçak gece saatlerinde kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’nde Uçak Kazası, İşte Detaylar... mask
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Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Rusya Acil durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, tek motorlu bir uçak gece saatlerinde kalkıştan kısa süre sonra Habarovsk’ta Kalinka Hava Üssü yakınlarında düştü.

Ön verilere göre uçakta iki kişi vardı. Biri hayatını kaybetti, yaralanan diğer kişi de hastaneye kaldırıldı.
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24 Tem 2021 - 15:34 - Dünya

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