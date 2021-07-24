Halil Sezai’den şaşırtan açıklama: "Hak Etti, Kafam Güzeldi, Tam Dövemedim"

Komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından sahneye çıkmaya başladı. Ünlü şarkıcı, konserinde dayak olayı hakkında şu açıklamasıyla dikkat çekti: Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere.

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve komşusuna şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, yeni bir açıklama yaptı.

Gazetemagazin'in haberine göre; konserinde cezaevine girmesiyle ilgili konuşan Sezai, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının bu sözlerinin ardından hayranlarının kendisini alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'e dayak attığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.

Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.