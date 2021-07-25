25 Tem 2021 - 09:49- Belediyeler G: 25 Tem 2021 - 09:50

Ankara'da Altındağlı çocukların buz keyfi

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Altındağlı çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Kale ve Atıfbey Mahallesi’nde yaşayan çocukları buz pateni sporuyla tanıştırdı.
Ankara'da Altındağlı çocukların buz keyfi mask
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Altındağlı çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Kale ve Atıfbey Mahallesi’nde yaşayan çocukları buz pateni sporuyla tanıştırdı. Altındağ Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kale ve Atıfbey Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, Altındağ Belediyesi Buz Pisti'nde eğlence dolu bir gün yaşadı. Altındağlı çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'daki 18 Gençlik Merkezi'ne üye gençlerimiz Yaz Okulları sayesinde, yaz tatillerini çok verimli geçiriyorlar. Pek çoğu daha önce denemediği buz pateni sporuyla tanışma imkanı buldu. Bu sporda ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu imkanlardan Altındağ'daki tüm çocuklarımız faydalansın istedik. Bugün değişik bir gün yaşadılar. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer..." dedi.
# altındağ, ankara, Altındağ Belediyesi Buz Pisti

25 Tem 2021 - 09:49 - Belediyeler

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