25 Tem 2021 - 13:19- Belediyeler G: 25 Tem 2021 - 13:20

Yenimahalle'de bayram kutlaması! Başkan Yaşar, vatandaşla ve esnafla bayramlaştı

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin birçok mahallesini gezerek vatandaşların ve esnafın Kurban Bayramını kutladı. Oluşturulan konvoyla tüm ilçeyi gezen Başkan Yaşar’a evlerinin balkonlarından ve dükkanlarından el sallayan Yenimahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Yenimahalle'de bayram kutlaması! Başkan Yaşar, vatandaşla ve esnafla bayramlaştı mask
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin birçok mahallesini gezerek vatandaşların ve esnafın Kurban Bayramını kutladı. Oluşturulan konvoyla tüm ilçeyi gezen Başkan Yaşar’a evlerinin balkonlarından ve dükkanlarından el sallayan Yenimahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Sokak sokak bayram coşkusu

Belediye hizmet binası önünden harekete geçen bayram konvoyu, Şentepe, Karşıyaka, Demetevler, Yeşilevler, Özevler, Yahyalar, Batıkent, Serhat, Ata, Gazi ve Varlık mahallesi gibi ilçenin dört bir yanını dolaşarak bayram coşkusunu evlere taşıdı.

Bayram konvoyu ile birlikte Yenimahalle’de taksi durakları ve kahvehaneleri de ziyaret eden Yaşar, esnafa bayram çikolatası ikram ederek bol kazançlar diledi. Evlerinin pencere ve balkonlarından el sallayan ilçe sakinleri, kurban bayramı coşkusuna ortak oldu.

Bayramlarımız sevgi ve barışı pekiştiriyor

Yaşar, “Ülkemiz, korona virüs ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle sancılı bir süreçten geçiyor. Dini ve milli bayramlarımız sevgi, dostluk ve barış duygularını pekiştirdiği için bayramlarımıza büyük önem veriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramında gerekli tüm personeli ile vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için aralıksız hizmet verdi. Bu süreçte, sağlıklı günlere tekrar kavuşabilmek adına özveri gösteren ve gerekli mesafe, temizlik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nın ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

25 Tem 2021 - 13:19 - Belediyeler

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