Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin sevilen isimlerinden Gözde Türker, dizide öyle bir performans sergiledi ki, kısa sürede herkesin merak ettiği isim haline geldi. Güzel oyuncu pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti. Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile akşam saatlerinde evlendi.Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı.
25 Tem 2021 - 13:29- Magazin Güncelleme: 25 Tem 2021 - 13:30
Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker evlendi!
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile evlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.