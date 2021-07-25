Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker evlendi!

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin sevilen isimlerinden Gözde Türker, dizide öyle bir performans sergiledi ki, kısa sürede herkesin merak ettiği isim haline geldi. Güzel oyuncu pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti. Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile akşam saatlerinde evlendi.Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı.