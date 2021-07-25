Kibariye son noktayı koydu: Kimse için yuvamı dağıtmam

Bir dönem eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Kibariye, "Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Kimse için yuvamı dağıtmam" dedi.

Kibariye, önceki akşam Bodrum’da sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcıya eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiası soruldu.

Yakın zamanda anneanne olan Kibariye, şunları söyledi:

"Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben. Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz' dediler desinler. Allah diyor ki 'erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkârım bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun."



Ali Küçükbalçık kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti.