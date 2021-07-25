Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazinde sabah saatlerinde ağaçlık bölgede yangın çıktı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın tarihi miraslarından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan ağaçlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Kuru otların ve ağaçların bulunduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle zorlandığı gelen bilgiler arasında.

Ankara Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yangın kontrol altına alındı

Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazinde öğle saatlerinde çıkan ağaçlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın tarihi miraslarından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan ağaçlık bölgede saat 12:10 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine 10 dakika içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kuru otların ve ağaçların bulunduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, Orman Genel Müdürlüğü yangına 1 helikopter, 4 ilk müdahale aracı ve 9 arazözün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangınım kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu. Kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

BAŞKAN YAVAŞ: "FİKRİ VE COĞRAFİ MİRASLARI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yangın bölgesine giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından, "OGM koordinasyonundaki söndürme çalışmalarına Ankara İtfaiyemizin de desteğiyle kontrol altına alındı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin fikri ve coğrafi miraslarını sonuna kadar koruyacağımızı hatırlatırım" paylaşımında bulundu.

AOÇ'NİN TARİHÇESİ

İlk adı "Orman Çiftliği" olan arazi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mülkü olan alan 1925 yılında kuruldu. 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine'ye başlayan çiftliğin adı 1 Nisan 1950'de yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile "Atatürk Orman Çiftliği" adını aldı.