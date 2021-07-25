Tokyo 2020’de ilk madalyamız geldi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamız geldi! Milli Taekwondocumuz Hakan Reçber erkekler 68 kg'da Bosna Hersek'ten Nedzad Husic'i mağlup ederek bronz madalya kazandı. Milli Taekwondocumuz Hakan Reçber, Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 68 kg’da Bosna Hersek’ten Nedzad Husic’i mağup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve Tokyo 2020’de ilk madalyamızı kazandık. Birazdan 57 KG'da Hatice Kübra İlgün bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da, sosyal medya hesabından "Adını tarihe yaz'dın diyerek yaptığı paylaşımla, ilk madalya sahibi Hakan Reçber'i tebrik etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.