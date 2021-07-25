Ankara Sincan’da itfaiye eri görevi sırasında kalp krizi geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'daki Temelli İtfaiye İstasyonu'nda görevli bir personelin yangın söndürme esnasında fenalaştığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ankara'da Temelli İtfaiye İstasyonu'nda görevli Bayram Koç, Sincan’daki bir yangına müdahale sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak olayı duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Acımız çok büyük. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve itfaiye camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.