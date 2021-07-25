Ankara Sincan’da itfaiye eri görevi sırasında kalp krizi geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'daki Temelli İtfaiye İstasyonu'nda görevli bir personelin yangın söndürme esnasında fenalaştığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ankara'da Temelli İtfaiye İstasyonu'nda görevli Bayram Koç, Sincan’daki bir yangına müdahale sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak olayı duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Acımız çok büyük. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve itfaiye camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.