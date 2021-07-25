25 Tem 2021 - 21:36- Spor G: 25 Tem 2021 - 21:37

Olimpiyatlarda bronz madalyaları çiftledik

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Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk madalyalarına Milli Taekwondocularımız Hakan Reçber ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hatice Kübra İlgün ile kavuştu.

Olimpiyatlarda bronz madalyaları çiftledik mask
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Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk madalyalarına Milli Taekwondocularımız Hakan Reçber ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hatice Kübra İlgün ile kavuştu. Milli Taekwondocusu Hakan Reçber'in erkekler 68 kg’da Bosna Hersek’ten Nedzad Husic’i mağlup ederek bronz madalya kazanması sonrasında, ikinci bronz madalya 57 kilogramda Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hatice Kübra İlgün'den geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından “Adını tarihe yaz’dın diyerek yaptığı paylaşımlarda, ilk madalya sahibi Hakan Reçber ve ikinci madalya sahibi Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, Reçber ve İlgün'ü tebriklere ilişkin videolarını da paylaştı.
# Hakan Reçber, Hatice Kübra, türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlar

25 Tem 2021 - 21:36 - Spor

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