Başkan Ertuğrul Çetin Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı’nda Gençlerle Buluştu

İlçede yaşayan her yaştan bireyle bir araya gelen, fikir ve görüşlerini alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belirli aralıklarla yapılan gençlik buluşmalarını sürdürüyor.

Başkan Ertuğrul Çetin, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte katılım sağladığı gençlik buluşmasında ilçede yapılabilecek çalışmalar, projeler, gençlerin kitap okuma ve internet kullanımının masaya yatırıldığı görüşmede, samimi ve güzel bir sohbet gerçekleştirildi.

‘‘Kitap okumaktan vazgeçmeyin’’

Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı’nda, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile beraber gençlerin kitap okumaları ve internet kullanımı ile alakalı güzel bir söyleşi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha güzel bir gelecek daha güzel bir hayat için yapmanız gereken önemli şey okumaktır. Gençlerimiz genel olarak elindeki iPadler, cep telefonlarıyla meşgul oluyor. Günümüzün tamamını teknolojiye ayırmak yerine bir bölümünü de kitaplara ayırmamız gerekiyor. İnsanoğlunun kendisine yapabileceği en güzel yatırım kitap okumak. Kitap okudukça bilgiyle besleneceğiz. Bu yüzden gençlerimize önemle rica ediyorum. Kitap okumaktan vazgeçmeyin’’ dedi.

‘‘Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz’’

Geleceğin mimarı olan gençlere güvenlerinin tam olduğunu belirten Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız; ‘‘Zihnimizi beslemek için ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi kitaplardan öğreniyoruz. O zaman daha çok kitap okuyacağız. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz’’ dedi.