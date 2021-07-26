26 Tem 2021 - 12:01- Eğitim G: 26 Tem 2021 - 12:02

KPSS Öğretmenlik Sınavı Belgeleri Erişime Açıldı

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ÖSYM, 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu Öğretmenlik sınavı oturumlarına girecek adayların giriş belgelerini erişime açtı.
KPSS Öğretmenlik Sınavı Belgeleri Erişime Açıldı mask
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2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Giriş belgeleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebiliyor.
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26 Tem 2021 - 12:01 - Eğitim

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