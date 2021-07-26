Moodys’ten Türkiye Uyarısı, 100 Baz Puan Artacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen ülke bankalarının varlık risklerine ilişkin rapor yayımladı.
Varlık risklerinin en fazla artması beklenen gelişen ülke Nijerya olarak gösterilirken bu ülkeyi Türkiye ve Kolombiya’nın izlemesinin beklendiği vurgulandı.
100 BAZ PUAN ARTACAK
Moody’s, regülasyon gevşetme tedbirlerinin kaldırılmasının sorunlu kredileri 2021 sonuna kadar Nijerya’da 300, Kolombiya’da 130, Türkiye’de ise 100 baz puan artıracağını tahmin etti. Yavaşlayan kredi büyümesi ile artan yeniden yapılandırmaların Türkiye’deki hesaplamaları etkilemesinin beklendiğini belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.