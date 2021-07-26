26 Tem 2021 - 12:10- Dünya G: 26 Tem 2021 - 12:11

Moodys’ten Türkiye Uyarısı, 100 Baz Puan Artacak

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, varlık risklerinin en fazla artması beklenen 'gelişen ülke' olarak Türkiye'ye dikkat çekti.
Moodys’ten Türkiye Uyarısı, 100 Baz Puan Artacak mask
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen ülke bankalarının varlık risklerine ilişkin rapor yayımladı.

Varlık risklerinin en fazla artması beklenen gelişen ülke Nijerya olarak gösterilirken bu ülkeyi Türkiye ve Kolombiya’nın izlemesinin beklendiği vurgulandı.

100 BAZ PUAN ARTACAK

Moody’s, regülasyon gevşetme tedbirlerinin kaldırılmasının sorunlu kredileri 2021 sonuna kadar Nijerya’da 300, Kolombiya’da 130, Türkiye’de ise 100 baz puan artıracağını tahmin etti. Yavaşlayan kredi büyümesi ile artan yeniden yapılandırmaların Türkiye’deki hesaplamaları etkilemesinin beklendiğini belirtti.
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26 Tem 2021 - 12:10 - Dünya

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