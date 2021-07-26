26 Tem 2021 - 13:11- Asayiş G: 26 Tem 2021 - 13:13

Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 Tem 2021 - 13:11 - Asayiş

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