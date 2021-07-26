Irak’ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ettiğini kaydetti.
26 Tem 2021 - 13:11- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2021 - 13:13
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.