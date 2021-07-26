Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak’ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ettiğini kaydetti.