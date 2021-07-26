Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Tunus’ Açıklaması, İşte Yapılan Açıklamalar...

Dışişleri Bakanlığı, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlık yazılı açıklamasında, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz" denildi.