BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin “Üçüncü Doza İhtiyaç Duyulmayabilir”

Türk bilim insanı Uğur Şahin, dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantı ile güçlendirici olarak bilinen üçüncü doz aşıya ilişkin röportaj verdi.
Uğur Şahin, üçüncü doz aşının kullanılıp kullanılmaması konusunda halka tavsiye vermeyeceğini belirtti. Verileri yalnızca gerçek hayattan geldikleri gibi yorumlayacağını vurgulayan Şahin, "Bu tartışma bizsiz devam etmeli. Biz sadece veri sağlayacağız ve hükümetlerin bize ne istediklerini söylemeleri gerekecek" dedi.
"ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ DUYULMAYABİLİR"
Şahin, açıklamasına “Bazı kişiler arasında aşılamadan yedi ay sonra antikor seviyeleri düşse bile, aşı çoğu ağır hastalığa karşı korunmaya devam ediyor ve henüz üçüncü doza ihtiyaç duyulmayabilir” sözleriyle devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.