26 Tem 2021 - 13:22- Yaşam G: 26 Tem 2021 - 13:23

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların Açılmasına Odaklıyız”

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların Açılmasına Odaklıyız” mask
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Sohbet ettiği öğrencilerle sopa kapma ve denge kulesi oyunları oynayan Selçuk, okçuluk gösterisini izledi ve ok attı. Okulların açılışına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, COVID-19 kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire…' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

Konuşmasının ardından Selçuk, Mersin Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Selçuk, sonrasında Vali Ali İhsan Su ile görüştü. Bakan Selçuk'a ziyaretlerinde Su'nun yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da eşlik etti.

# bakan selçuk, Okulların açılmasına odaklıyız, telafide ben de varım, okullar 6 Eylül'de açılacak mı

26 Tem 2021 - 13:22 - Yaşam

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